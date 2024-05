Delegado da polícia civil é baleado por agente da PM na zona leste de São Paulo

Um delegado da polícia civil de São Paulo foi baleado por um policial militar depois de uma discussão na zona leste da capital.

Segundo testemunhas, o policial civil, de 37 anos, foi repreendido por um comerciante depois de urinar na fachada da loja dele, na esquina da rua Irmã Carolina com a rua Álvaro Ramos, no Belenzinho. O policial militar, que passava pela região no momento, foi intervir na discussão e foi atacado pelo policial civil que estava armado e, em resposta, disparou dois tiros.

O policial civil foi atingido na perna e levado ao Hospital Santa Casa, onde foi colhido também amostras para exame toxicológico e de embriaguez. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial baleado estava afastado de suas funções por motivos médicos.

De acordo com a SSP, a arma do PM e do policial civil, que é particular, foram apreendidas para serem periciadas e o caso foi registrado como lesão corporal no 30° DP, do Tatuapé.