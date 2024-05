Bando invade e explode agência bancária na Baixada Fluminense

Bandidos fortemente armados invadiram e explodiram uma agência da Caixa Econômica Federal em Japeri, na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (26),



Segundo a Polícia Militar, após o acionamento do alarme do banco, uma equipe foi enviada ao local e houve troca de tiros com os criminosos. No entanto, os bandidos conseguiram fugir. A área foi isolada para perícia. A polícia não soube informar se o bando conseguiu levar alguma quantia em dinheiro.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram a agência com as portas de vidro estilhaçadas e parte do teto destruída. Nos últimos quatro anos, esta já é a terceira vez que a agência é alvo de criminosos.