Viih Tube e Eliezer anunciaram o nome do segundo filho que esperam: Ravi. Os dois também divulgaram o perfil de Instagram do bebê, que ainda sequer nasceu, mas já conta com mais de 104 mil seguidores até a publicação desta reportagem.

O anúncio foi feito com o casal e a filha, Lua, em frente a quatro pessoas fantasiadas como bonecos segurando balões com os seguintes nomes: Sol, Noah, Ravi e Luan. Eles eram estourados até que restasse apenas o nome escolhido, Ravi.

Viih Tube anunciou a gravidez em 29 de abril, há cerca de um mês.