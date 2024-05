Saulo Mineiro garante vitória do Ceará na tela da TV Brasil

FIIIIIIIIIIIIMMM DE JOGO E VITÓRIA DO VOZÃO!



O Alvinegro vence a Chapecoense de virada com gols de Facundo Barceló e Saulo Mineiro. ⚽⚽#CSCxACF - 2x1#BrasileirãoB2024 #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/Rl5cphDQLV — Ceará Sporting Club (@CearaSC) May 26, 2024

Com gol do atacante Saulo Mineiro nos acréscimos, o Ceará derrotou a Chapecoense por 2 a 1, na noite deste domingo (26) no Castelão, em Fortaleza, em partida da 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que contou com a transmissão da

O triunfo levou o Vozão à 5ª posição da classificação com 12 pontos conquistados. Já o Verdão do Oeste permaneceu com nove pontos, na 10ª colocação, após o revés.

Mesmo atuando fora de casa a Chape conseguiu abrir o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo, com Mário Sérgio. Porém, aos 43 o Ceará empatou com Facundo Barceló. A igualdade perdurou até os 55 da etapa final, quando Saulo Mineiro cobrou pênalti com perfeição para dar números finais ao marcador.

Vitória do Galo

A TV Brasil também exibiu neste domingo a vitória de 2 a 0 do Ituano sobre a Ponte Preta. Para o Galo o triunfo construído com gols de Wálber e de Thonny Anderson representou a saída da zona do rebaixamento (alcançando a 14ª posição com seis pontos). Já a Macaca está uma posição abaixo com a mesma pontuação.