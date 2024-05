Fabiana Justus diz que descobriu câncer em 'pouquíssimos dias'

Fabiana Justus usou as redes sociais neste domingo, 27, para contar mais sobre como foi o seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda. A empresária descobriu o câncer em janeiro deste ano, está em tratamento e fez um transplante de medula em março.

Em sua conta no Instagram, ela relembrou como foi o processo de descobrir a doença. "Para vocês terem ideia, na sexta-feira não estava sentindo nada", contou. "No sábado e domingo, comecei a sentir um enjoo estranho, dor de cabeça, um pouco de dor nas costas".

Segundo Fabiana, ela chamou uma massagista para a dor na costas e achou que a dor se deu por conta da ginástica. "Achei que tinha travado alguma coisa, mas não era, porque não aliviou", disse.

"Foi questão de pouquíssimos dias para descobrir a pior notícia da minha vida, mas, graças a Deus, tenho plena fé que isso vai ser apenas um capítulo que vai ficar para trás. Com certeza, vou olhar e enxergar como algo que me deixou mais forte, que me fez valorizar ainda mais a vida e as coisas que importam. Essa página vai virar e vou continuar a minha história só com coisas boas", completou.