Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta do hospital após AVC

O cantor sertanejo de 84 anos Milionário, da dupla Milionário & José Rico, recebeu alta do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto, neste domingo, 26, após ser internado com um quadro de AVC Isquêmico na segunda-feira, 20.

De acordo com o boletim médico divulgado à imprensa nesta segunda-feira, 27, o cantor foi inicialmente "diagnosticado com AVC Isquêmico e, após sua melhora, submetido ao implante de marca-passo definitivo fisiológico em função de um diagnóstico de Arritmia Cardíaca. Na Beneficência Portuguesa, o paciente foi atendido pelas equipes de neurologia e cardiologia".

Sobre a alta de Milionário, cujo nome verdadeiro é Romeu Januário de Matos, o hospital completa que ele deixa o local "disposto, consciente, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se normalmente". O boletim foi assinado pelo Prof. Dr. João Carlos Ferreira Leal (cirurgião cardiovascular) e pelo Dr. Renato Simões (neurologista).

Conhecido também como Garganta de Ouro, Milionário formou dupla com José Rico, que morreu aos 68 anos, em 2015. Juntos, eles despontaram nos anos 1970, na expansão do gênero musical sertanejo pelo País. Depois da morte de sua dupla, Milionário seguiu a carreira com Marciano, até a morte do cantor, em 2019.