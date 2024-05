Homem teria sido assassinado por briga por vaga de garagem

Uma briga por vaga de garagem motivou a discussão que terminou no assassinato de Douglas da Costa, de 38 anos, no domingo, na Rua das Camélias, em Campo Grande, Zona Oeste. O motorista de aplicativo e estudante de enfermagem foi baleado nas costas, após se desentender com um vizinho, que é considerado foragido pela polícia.



Segundo a companheira de Douglas, Jéssica Ismael Coutinho, ele e o vizinho já haviam discutido antes porque o motorista havia estacionado seu veículo em frente à garagem do homem. No dia do crime, o carro estava emprestado para um colega, que acabou estacionando no local, por volta das 12h, por acreditar que a vítima já havia saído para trabalhar.



Pouco tempo depois, Jéssica recebeu um telefonema pedindo para que tirassem o automóvel. Quando Douglas desceu para tirar o carro, encontrou o vizinho esvaziando os pneus. Após uma discussão ríspida, Douglas foi retirar o carro e o agressor atirou, acertando o veículo de raspão. Assustado, o motorista saiu e se escondeu atrás do automóvel, mas foi atingido nas costas pelo atirador, que ainda teria oferecido socorro à vítima.



Douglas foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas morreu a caminho da cirurgia. O vizinho, identificado apenas pelo apelido de 'Mazinho', conseguiu fugir e não foi localizado.



Segundo Jéssica, Mazinho tem um histórico agressivo e uma anotação criminal. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) e depois transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). As investigações estão em andamento. Douglas deixa a mulher e um filho de 1 ano e sete meses.