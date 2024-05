Mais um ator de 'Todo Mundo Odeia o Chris' aparece vestindo a camisa do Brasil

Depois de Vincent Martella, o Greg, estreitar os laços com o Brasil, outro ator deentrou na brincadeira de chamar a atenção dos fãs brasileiros. Tequan Richmond, que interpreta Drew na sitcom dos anos 2000, apareceu vestindo a camisa da Seleção Brasileira em stories publicado no Instagram no domingo, 26.

No vídeo compartilhado em seu perfil, Tequan Richmond está ao lado de uma mulher, cujo rosto não aparece. Ela também veste uma camisa do Brasil. "Tem um peito no meu ombro. Nunca me senti tão brasileiro", escreveu o ator no stories, em português.

Em abril, estrelas da comédia passaram a 'brigar' pela atenção dos fãs brasileiros. Martella alimentou a tendência ao aparecer com uma camiseta escrito "eu sou famoso no Brasil". Ele declarou seu amor pelo País e logo ultrapassou os 6 milhões de seguidores em seu Instagram graças ao reforço de peso. O ator até veio ao Brasil para participar de programas locais, e promete voltar em julho para a convenção Imagineland, que acontece em João Pessoa, Paraíba.

Em seguida, Andrew McFarlane, de Eu, a Patroa e as Crianças, aderiu à estratégia, fazendo postagens em português em seu perfil, e também arrebanhou milhares de novos seguidores. Marlon Wayans, astro de As Branquelas, entrou na 'briga' e se declarou "o mais famoso no Brasil".