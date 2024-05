A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) atualizou nesta segunda-feira, 27, o número de consumidores com serviço de energia interrompido no Rio Grande do Sul. Atualmente, cerca de 107 mil clientes estão sem fornecimento. O boletim anterior apontava para 158 mil pessoas.

Do total de consumidores prejudicados, 60,5% são clientes da RGE e cerca de 38% são da CEEE Equatorial. Um número pequeno (1,5%) são da Certel e Certaja.

Sobre as barragens no Estado, a Aneel classifica uma em situação de emergência (Barragem Salto) e três em estado de alerta (barragens 14 de Julho, Salto Forqueta, Salto do Gassupi).

Para o Ministério de Minas e Energia ainda não é possível verificar com precisão os efeitos econômicos da crise climática no Rio Grande do Sul.