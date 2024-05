Vídeo: Padre dá puxão em bebê durante batizado e revolta família

Durante cerimônia de batismo realizada no último sábado (25), o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller puxou bruscamente a cabeça de um bebê e causou revolta entre os familiares. O caso aconteceu na Paróquia de São Sebastião, em São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro. Diante da atitude, a mãe, identificada como Juliene, decidiu prontamente retirar a criança dos braços do religioso.



Em entrevista ao Portal G1, ela afirmou estar indignada com a situação e pediu justiça. Após o caso ganhar repercussão, o padre se desculpou em publicação nas redes sociais da paróquia. “Quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude (...) Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional (...) Conto com a compreensão e orações de todos. A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar.", dizia trecho do comunicado.



Um vídeo que mostra o episódio, registrado por uma convidada, viralizou nas redes sociais. "A dor dessa mãe foi notável. Ela ficou paralisada e colocando a filha longe do padre. Que tristeza", lamentou uma internauta. "Gente, sinceramente nem sei o que faria. Um absurdo", disse outra.

VEJA: Padre dá puxão em bebê durante batizado e a família da criança se revolta:



“Nós estamos revoltados, nos sentindo impotentes, não entendemos como alguém que era para ser o representante da palavra pode agir assim com um ser tão inocente.”



