Davi, do 'BBB 24', usou o dinheiro recebido de doações para viajar ao RS: 'Não tinha condições'

Davi Brito, campeão da última edição do, afirmou neste domingo, 26, ter usado dinheiro das doações por "não ter condições" para bancar a viagem em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo ele, os pedidos de Pix feito aos seguidores foram feitos por não ter "condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios". A informação foi dada em entrevista à coluna Play do jornal O Globo.

Como campeão, Davi ganhou o prêmio recorde de R$ 2,92 milhões na última edição do Big Brother Brasil.

Não é a primeira polêmica envolvendo a atuação do ex-BBB no Rio Grande do Sul. No começo de maio, Davi foi criticado nas redes sociais por registrar cenas ao vivo com vítimas da enchente.

Em uma live transmitida no dia 9, ele encontra um morador da região e tenta entrevistá-lo. "Como você está se sentindo vendo tudo isso acontecer?", questionou o baiano, que estava de barco.

O senhor, que estava com água até a cintura, não quis responder. Davi insistiu na pergunta, mas não teve resposta. Em outro vídeo, ele conversa com um morador preso em um apartamento. "Tá de boa aí?", brinca o campeão do BBB.

As críticas começaram quando Davi divulgou o próprio Pix para arrecadar doações sem recorrer a organizações que atuavam durante a crise. O caso gerou uma repercussão negativa.

O conjunto de polêmicas na vida pós-BBB já fez Davi perder 1 milhão de seguidores.

O baiano afirmou ao Globo ter ficado quatro dias hospedado em um hospital em Canoas, no Rio Grande do Sul, e ter arrecadado dinheiro para fornecer "alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade". Davi não revelou o valor arrecadado.