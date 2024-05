Bilie Eilish se recusa a fazer show de 3 horas - e o motivo é óbvio

A cantora Billie Eilish não pretende fazer um show de três horas para a próxima turnê. O motivo, apresentado por ela em um bate-papo com fãs na última quinta, 23, é bastante simples: ninguém aguenta tanto tempo.

"Ninguém quer isso. Vocês não querem isso. Eu não quero isso. Eu nem mesmo quero isso como fã. Meu artista favorito no mundo, eu não estou querendo ouvi-lo por três horas, sabe o que quero dizer? É tempo demais."

Em maio, Eilish lançou o terceiro álbum da carreira, Hit Me Hard and Soft. As letras do disco versam a sensação de crescer diante de pressões estéticas e inseguranças típicas da geração Z.

O lançamento, assinado mais uma vez com o irmão e produtor Finneas O'Connell, foi acompanhado do anúncio de uma turnê mundial.

Aos 22 anos, a cantora e compositora teria bagagem suficiente: com a música do filme Barbie tornou-se a pessoa mais jovem a ganhar dois Oscars. Embora descoberta em 2017 com o música Ocean Eyes, a carreira de Eilish decolou com We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de 2019, que a catapultou à ícone fashion e da música.