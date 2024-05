Matou por causa de um carro estacionado

Uma briga por um carro mal estacionado motivou a discussão entre Douglas da Costa, de 38 anos, e o vizinho, na Rua das Camélias, em Santíssimo, na Zona Oeste. O motorista de aplicativo e estudante de enfermagem foi baleado nas costas, após se desentender com o homem, e acabou morrendo, neste domingo. Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do bairro, na manhã de ontem, para liberar o corpo da vítima e pediram por justiça.

A companheira de Douglas, Jéssica Ismael Coutinho, conta que ele e o vizinho já haviam discutido antes porque o motorista havia parado seu veículo em frente à garagem do homem, mas prometeu que não voltaria a acontecer. No dia do crime, o carro do estudante estava emprestado para um colega, que acabou estacionando no local, por volta das 12h, por acreditar que a vítima já sairia para trabalhar.

Jéssica relatou que, quando o colega desceu para tirar o carro, encontrou Mazinho esvaziando os pneus e chamou Douglas, que foi tirar satisfações. Durante a briga, o vizinho teria dito que se o estudante "fosse homem", estacionaria no local outra vez. A mulher viu o momento em que o marido dava ré e o veículo foi atingido de raspão por um tiro. Assustado, ele se escondeu atrás do automóvel, mas acabou atingido nas costas por um disparo. O atirador ainda teria oferecido socorro à vítima.

"O Mazinho falou: 'se você quiser, eu te ajudo a socorrer ele, botar dentro do carro'. Falei: 'eu não quero que você encoste no meu marido, só quero que você seja preso, seu assassino'", contou a mulher.