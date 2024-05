Gostaria de sabem quando a Prefeitura do Rio de Janeiro vai entregar o asfaltamento da Estrada São Domingos Sávio, em Santa Cruz, na Zona Oeste. Mais de 1 ano do retorno das obras e quase nada pronto. Parece que que não vai terminar nem em 2030. Lamentável essa situação. E nós, moradores, precisamos conviver com a bagunça das obras.