Universo musical de Anitta vira tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa

Anitta acaba de se tornar tema de uma exposição no Museu na Língua Portuguesa.(ou na tradução Você é Fluente em Anitta?), exibirá o universo musical e toda a diversidade linguística da cantora. A mostra, que foi inaugurada nesta terça-feira, 28, no museu, localizado na Luz, região central de São Paulo, ficará em cartaz até o dia 2 de junho.

Os visitantes poderão ver toda a riqueza cultural das canções de Anitta, principalmente as presentes no último álbum da diva pop, Funk Generation, que possui músicas em ritmo de funk, cantadas em português, inglês e espanhol.

Quem for à exposição ainda poderá ver os bastidores da produção e explorar as expressões usadas nas canções da artista. Além disso, o museu contará com um espaço mostrando a importância do funk na formação da língua portuguesa.

"Cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro e eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo", declarou Anitta.

Serviço:

Exposição: Do You Speak Anitta?

- Local: Museu da Língua Portuguesa

- Data: de 28 de maio a 2 de junho

- Horário: das 9h às 16:30

- Ingressos: de R$ 12 a R$ 24 (vendas na bilheteria do museu ou por meio do site Sympla)