PAUTA PRÉVIA DE GERAL - TERÇA-FEIRA, 28

CHUVAS/RS - Seguimos acompanhando os efeitos das fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul. // A JBS anunciou, em nota, a doação de mil toneladas de carnes que contribuirão para o preparo de mais de 6 milhões de refeições nas 590 cozinhas solidárias que atendem aos desabrigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

DESMATAMENTO/MAPBIOMAS - O desmatamento no Brasil apresentou queda de 12% em 2023, segundo o Relatório Anual do Desmatamento lançado nesta terça-feira, 28, pelo MapBiomas. Trata-se da primeira diminuição desde 2019. A destruição diminuiu na Amazônia, Mata Atlântica e Pampa, e aumentou no Cerrado, Pantanal e Caatinga. O Cerrado ultrapassou pela primeira vez em cinco anos a devastação na Amazônia.

UNIVERSIDADES FEDERAIS/GREVE/GOVERNO/PROPOSTA - Após mais de 40 dias de greve de professores em instituições federais de ensino, uma das entidades que representa os docentes aceitou, nesta segunda-feira, 27, a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo federal através do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Outra entidade que lidera a paralisação, no entanto, recusou a proposta e defende que os professores mantenham a greve.

METRÔ/LINHA 1-AZUL/FALHA - Uma falha de equipamento de via na região da estação Tiradentes afetou a circulação de trens da Linha 1-Azul na manhã desta terça-feira, 28. Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), os trens circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações entre 4h40 e 6h29. No entanto, passageiros relatam que o transtorno foi ainda maior.

FILANTROPIA/DOCUMENTÁRIO - As enchentes que causaram destruição e mortes no Rio Grande do Sul mobilizaram os brasileiros, mais uma vez, para ajudar as pessoas afetadas com dinheiro, produtos e tempo. Nesta terça-feira, 28, tem pré-estreia em São Paulo o filme "Doar", que aborda essa cultura da doação no Brasil, destacando tanto a solidariedade dos brasileiros como as barreiras para transformar em hábito esse ato tão comum nos momentos de tragédia.