'Maior estratégia para adquirir autoconfiança é o tempo', diz Paolla Oliveira

A atriz Paolla Oliveira voltou a falar sobre a pressão estética que sofreu ao longo dos anos e detalhou como adquiriu autoconfiança com o tempo. A artista já mencionou, diversas vezes, os comentários que recebeu e recebe sobre o seu corpo e o quanto isso afetou sua visão sobre si mesma. Hoje, ela fala abertamente sobre aceitação.

"Não tem nenhum caminho que [nós] podemos falar assim: 'Segue por aqui que a sua autoconfiança vai estar plena quando você acabar esse trajeto'", comentou a atriz durante uma participação no evento Power Trip Summit. "A maior estratégia para adquirir autoconfiança é o tempo."

Paolla considerou que "às vezes, queremos que ela [a autoconfiança] chegue mais rápido". A atriz considera, porém, que, tempos atrás, foi aberta para ouvir "tanto as críticas, quanto os elogios, quanto as 'coisas estranhas'". "Peguei cada 'pecinha' dessa e usei como ferramenta para construir por onde eu quero ir", afirmou.

Em entrevista ao Fantástico no início do ano, a artista revelou que chegou a ter taquicardia por pressões pelo seu corpo e cogitou deixar de ser Rainha de Bateria da Grande Rio no Carnaval. "Você imagina, me arrumar, fazer uma roupa maravilhosa e ir para o ensaio. Chego no ensaio, sou 'gongada', massacrada, criticada. Não queria voltar", contou.

Atualmente, Paolla grava diversos vídeos comentando o assunto. "Eu me sinto corajosa de estar fazendo isso. Do alto do meu privilégio, uma mulher branca padrão, bem sucedida, eu estou falando: eles não me deixam em paz", disse ela ao programa dominical à época.