Mulher de Zé Vaqueiro recorda do choro no primeiro encontro com o filho após internação

Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, usou suas redes sociais na segunda-feira, 27, para recordar seu primeiro encontro com o filho, Arthur. O pequeno tem nove meses e nasceu com síndrome de Patau, uma má-formação congênita.

"Eu me que recordo que, logo quando fui visitar o meu filho, não pude ficar com ele quando ele nasceu, né? Ele foi direto para a UTI. Então, me recordo de quando fui visitá-lo pela primeira vez. Saí de casa e fui até a UTI, onde peguei o meu filho nos braços", disse.

A influenciadora digital ainda se recuperava da cirurgia cesariana. "Eu estava com o meu filho nos braços, chorando com meu esposo, tentando esquecer o que estava acontecendo."

Uma enfermeira tentou aconselhá-la, dizendo que a criança precisava sentir alegria, mas que tudo sentia era dor, contou.

A mulher de Zé Vaqueiro também usou o Instagram para aconselhar mães que passam por situações semelhantes. "É uma gestação muito difícil. Desde quando você descobre o diagnóstico, você precisa ter muita sabedoria, mas até então, no começo, acredito que a gente não consegue ter, porque é uma informação muito impactante. Ela causa um grande impacto na nossa vida, na nossa cabeça, e você passa a tentar entender o que realmente vai acontecer. Você procura todos os métodos para tentar compreender, mas não consegue, porque é algo novo."

Arthur passou nove meses na UTI e recebeu alta hospitalar na semana passada. Um dia após chegar em casa, ele sofreu uma parada cardíaca e voltou ao hospital.