Participante de 'A Grande Conquista' passa mal dentro do reality show e é internado às pressas

Bruno Cardoso, participante de, passou mal na tarde desta segunda-feira, 27, e teve que deixar o reality show da Record para ser internado às pressas.

O artista estava na área da piscina quando começou a se sentir mal. Ele foi socorrido pelos colegas de confinamento e, posteriormente, foi auxiliado pela equipe médica da emissora.

Bruno foi levado ao hospital para realizar alguns exames, mas deve retornar ao reality show nos próximos dias. A equipe do participante de A Grande Conquista se pronunciou sobre o ocorrido por meio das redes sociais.

"Como a maioria de vocês já sabe, hoje (27/05/2024), o Bruno se sentiu mal e precisou ser retirado da mansão e ser atendido pela equipe médica. Ele já passa bem e, dentre dos exames já feitos, está tudo ótimo. Um novo exame solicitado pelo neuro será realizado amanhã (28), portanto, hoje, ele permanecerá no hospital. Fiquem tranquilos, o nosso Brunão está sendo bem cuidado e amparado pela equipe médica da Record", informou a equipe do artista.

No Instagram, os administradores do perfil de Bruno esclareceram que ele não recebeu nenhuma informação externa. "O Bruno não está tendo nenhum tipo de contato com a família, equipe, nem mesmo seu próprio médico aqui de fora. Ele está no hospital somente com os médicos autorizados pelo reality. Nenhuma informação externa foi transmitida a ele", alegaram.