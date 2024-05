Xamã relembra período em que viveu nas ruas

O rapper Xamã, no ar como Damião em, contou, nesta terça-feira, 28, que já viveu meses em situação de rua. Segundo o cantor, ele enfrentou um período, que durou cerca de seis meses a um ano, sem residência fixa após deixar um emprego em uma loja para se dedicar à música.

"[Eu] dormia no ônibus e, às vezes, não dava e eu dormia na praça", disse Xamã em entrevista ao Podpah. Conforme o artista, a situação durou até que ele passasse a morar com amigos, como o rapper MC Estudante, a mãe e os irmãos do colega. Em 2015, o artista começou a fazer shows e a receber mais pelo seu trabalho.

O cantor contou que costumava dormir em um ônibus que saía da Rodoviária do Rio para o centro da capital fluminense. Ele disse ter enfrentado e visto momentos difíceis na Lapa, bairro da região central da cidade. "Tinha vezes que eu via algumas coisas bizarras, de mortes, brigas", afirmou.

Além de Renascer, Xamã já havia feito um trabalho na Rede Globo na série Justiça 2. Conhecido por sucessos como Sereia, Leão e Malvadão 3, o rapper já se apresentou em grandes festivais do Brasil, como o Rock in Rio, o Turá e o Lollapalooza.