Menina assassinada na Ilha do Governador levou 35 facadas

Sophia Ângelo Veloso da Silva, de 11 anos, encontrada morta em uma caçamba de lixo na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi assassinada com 35 facadas, de acordo com informações da Polícia Civil. A menina havia sido dada como desaparecida na segunda-feira (27) e encontrada morta na terça-feira (28).



O pedreiro Edilson Amorim dos Santos Filho, de 46 anos, confessou o crime e responderá por estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. A expectativa do criminoso ao jogar o corpo na caçamba era que os restos fossem triturados na usina do Caju, dificultando a localização da vítima.



Após cometer o assassinato, Edilson foi preso na terça-feira (28). A prisão foi cercada de protestos na porta da delegacia, com moradores, vizinhos e amigos da família tentando linchar o criminoso. PMs do batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram acionados e usaram bombas de efeito moral para conter a confusão.

'Ele não merece viver', diz pai da vítima



O pai de Sophia, Paulo Sérgio da Silva, esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto para liberar o corpo da filha. Abalado, ele falou com revolta sobre o homem responsável pela morte da menina, que é irmão de sua ex-companheira.

"Eu só vou sossegar quando esse cara estiver no outro mundo. Ele não merece viver. O que ele fez com essa garota não merece perdão", disse Paulo Sérgio.