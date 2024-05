Polícia prende milicianos que extorquiam comerciantes na Zona Oeste

Na manhã desta quarta-feira (29), dois homens ligados a uma milícia na Zona Oeste do Rio foram presos em flagrante por policiais civis da 14ª DP (Leblon) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) por extorquir comerciantes.



Os dois suspeitos foram localizados pelos agentes em uma motocicleta enquanto realizavam cobranças das vítimas em uma rua de Curicica. Uma pistola municiada com numeração raspada, um simulacro de arma de fogo, aparelhos celulares e dinheiro proveniente das extorsões foram apreendidos.



A motocicleta utilizada pela dupla apresentava adulteração na numeração de identificação e também foi recolhida. Um dos milicianos já possuía outras duas anotações criminais por extorsão mediante sequestro e extorsão com emprego de arma de fogo.

Os dois foram presos pelos crimes de milícia privada, extorsão, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal de identificação de veículo.