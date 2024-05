Feriado em SP: programação tem peça com Fernanda Torres e mostra de Hermeto Pascoal

Não faltam opções na música, no teatro e no cinema para quem deseja aproveitar ao máximo a programação de São Paulo durante o feriado de Corpus Christi. A partir desta quarta, 29, a capital paulista recebe exposições, peças e shows de grandes nomes da arte nacional.

A atriz Fernanda Torres sobe ao palco do Tokio Marine Hall para apresentar A Casa dos Budas Ditosos, monólogo inspirado no livro homônimo João Ubaldo Ribeiro. Dirigida por Domingos de Oliveira, a peça terá quatro apresentações na cidade.

O Sesc Bom Retiro recebe a exposição Ars Sonora - Hermeto Pascoal, que explora a faceta das artes plásticas do "bruxo", como o multi-instrumentista Hermeto Pascoal é carinhosamente conhecido. Na mostra, itens como panos de prato, toalhas de mesa e chapéus, transformados em partitura ou poesia nas mãos do artista, poderão ser vistos pelo público.

Mais uma edição da Parada do Orgulho chega à Avenida Paulista e à Rua da Consolação. Nomes como Pabllo Vittar, Filipe Catto e Gloria Groove estão entre as atrações. No cinema, Sidney Magal ganha uma nova cinebiografia inspirada em sua relação romântica com Magali, com quem vive há 40 anos.

Confira outras opções:

Shows

Voos de Vila - Impressões Rápidas sobre todo o Brasil

29/05, quarta, 20h - O maestro Gil Jardim leva para os palcos o espetáculo multimídia Voos de Villa - Impressões Rápidas sobre todo o Brasil. A apresentação une música, luz e imagens para explorar a obra e o legado do músico Heitor Villa-Lobos. Além de obras de Villa-Lobos, serão apresentadas canções de artistas influenciados por ele, como Chico Buarque (com Passaredo), Dori Caymmi (com Rio Amazonas) e Pixinguinha (com Rosa). Onde: Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros. Quanto: R$ 30/R$ 120.

Grag Queen

29/05, quarta, 22h - Como aquecimento para a Parada do Orgulho, a artista Grag Queen é destaque na festa Gambiarra, na Audio. Na apresentação, ela cantará sucessos como Party Everyday e Milkshake. Onde: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca. Quanto: R$ 50/R$ 150.

Micareta São Paulo

30/05, quinta; 31/05, sexta; 15h às 8h - No final de semana da Parada do Orgulho, ocorre mais uma edição do Micareta São Paulo, festival dedicado ao público LGBT+. Dentre as atrações confirmadas, está Ivete Sangalo, Gloria Groove, É o Tchan, Claudia Leitte e Pedro Sampaio. A cantora Joelma ainda fará um show com a participação do mexicano Christian Chávez, do grupo RBD. Onde: Arena Pinheiros - Av. Eng. Billings, 2300, Jaguaré. Quanto: R$ 130/R$ 650.

Tiago Barbosa canta Milton Nascimento

30/05, quinta, 18h - O cantor e ator Tiago Barbosa interpretou Milton Nascimento no musical que homenageou os 80 anos de carreira do artista, Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem, e, agora, volta a homenagear Milton nos palcos em um show único e gratuito. O projeto Tiago Canta Milton explora grandes sucessos do cantor, como Clube da Esquina nº2, Maria, Maria e Nada Será Como Antes. O musical Clube da Esquina foi assistido por grandes artistas do cenário nacional, como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Tony Ramos e o próprio Milton. Como ator, Tiago também participou de espetáculos como Cinderella, Kinky Boots, em Madrid, e montagens brasileira e espanhola de O Rei Leão. Onde: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

Anna Tréa

30/05, quinta, 18h30 - Conhecida por ter feito parte da banda de Emicida e do programa Conversa com Bial, a cantora volta de um período em Barcelona para uma turnê no Brasil. Lá, chegou a participar do The Voice Espanha. Anna fará uma apresentação no Sesc Pompeia para cantar músicas autorais, como as do álbum Clareia, de 2016, e versões de canções que marcaram sua carreira, como Olhos Coloridos, de Sandra de Sá, e September, do Earth, Wind and Fire. No show, a artista ainda fará o lançamento de uma nova música autoral, Axé de Ouro. Onde: Comedoria do Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 50.

J. Velloso canta Maria Bethânia

30/05, quinta, 20h - O cantor J. Velloso faz uma apresentação em homenagem à tia, Maria Bethânia, Encanto. Atualmente, Bethânia é tema de uma Ocupação no Itaú Cultural, onde o show será realizado. No repertório, o artista traz canções como Búzios, Hino À Nossa Senhora Da Purificação e Calmaria para traçar uma perspectiva afetiva da relação familiar que influenciou a sua obra. Onde: Itaú Cultural - Av. Paulista, 149, Bela Vista. Quanto: Grátis (reserva de ingressos pelo site).

Selton na Semana da Música Italiana

01/06, sábado, 21h30 - A banda ítalo-brasileira Selton, destaque da cena indie, se apresenta na segunda edição da Semana da Música Italiana, no Sesc Pompeia. Conhecido por mesclar sonoridades brasileiras com um folk no estilo europeu, o grupo é formado por Ramiro Levy, Daniel Plentz e Eduardo Stein Dechtiar. Eles apresentam músicas de seu último álbum, Gringo. Onde: Sesc Pompeia - R. Clélia, 93, Água Branca. Quanto: R$ 50.

Parada do Orgulho

02/06, domingo, 10h - A 28ª edição da Parada do Orgulho ocorre em São Paulo neste final de semana. Neste ano, o tema será "Basta De Negligência E Retrocesso No Legislativo: vote consciente por direito da população LGBT+". Dentre as atrações confirmadas, está Pabllo Vittar, Banda Uó, Tiago Abravanel, Filipe Catto e Gloria Groove. Onde: Avenida Paulista e Rua da Consolação. Quanto: Grátis.

Teatro

A Casa dos Budas Ditosos - Fernanda Torres traz para São Paulo o monólogo A Casa dos Budas Ditosos, uma adaptação do romance de João Ubaldo Ribeiro. No espetáculo, a atriz interpreta uma mulher de 60 anos que detalha experiências sexuais que teve ao longo da vida. Serão apenas quatro apresentações, de quinta a domingo. A direção é de Domingos de Oliveira. Onde: Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Várzea de Baixo. Quando: De 30/05 a 02/06. Quinta, sexta e sábado, 21h30; domingo, 19h. Quanto: R$ 250/R$ 320.

Copo Vazio - A primeira adaptação teatral de Copo Vazio, livro de Natalia Timerman, chega aos palcos. O espetáculo explora o abandono, a responsabilidade afetiva e a superficialidade dos relacionamentos contemporâneos a partir de uma experiência de Natalia com um ghosting. O termo é usado para designar um término repentino. Na peça, os atores Carolina Haddad e Vinícius Neri alternam passado, presente e futuro para conduzir às sensações vertiginosas da protagonista. A dramaturgia é de Angela Ribeiro e a direção, de Bruno Perillo. Onde: Sesc Belenzinho - R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho. Quando: De 31/05 a 23/06. Sextas e sábados, 21h30; domingos, 18h30. Quanto: R$ 40.

Eu Sou Um Monstro -

A segunda temporada de Eu Sou Um Monstro, com Fause Haten, chega a São Paulo. O espetáculo é inspirado em um acontecimento da vida de Francis Bacon. O pintor, na véspera de abertura de uma exposição, encontrou o namorado morto. Para não "atrapalhar" o evento, deixou o corpo no mesmo lugar. Onde: Teatro Vivo - Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460, Morumbi. Quando: De 25/05 a 30/06. Sábados, 20h; domingos, 18h. Quanto: R$ 100.

Musical

It's Me: Elton - O espetáculo It's Me: Elton traz um período difícil da trajetória de um dos maiores nomes da música, Elton John, aos palcos. O musical acompanha os dias do artista no Hospital Luterano durante uma reabilitação contra o vício em cocaína. No palco, três atores-músicos, Gustavo Mazzei, Lívia Cubayachi e Pedro Ruffo, apresentam canções icônicas da carreira de Elton, como Your Song e Rocket Man. A trama explora a relação do músico com personagens como o pai, Stanley, o melhor amigo, Bernie Taupin, e o ex-namorado, John Reid. A direção é de Daniela Stirbulov e a direção musical, de Gui Leal. Onde: Teatro Commune - Rua da Consolação, 1218, Consolação. Quando: 31/05, sexta, 21h. Quanto: R$ 100.

Dança

E Nunca As Minhas Mãos Estão Vazias - O espetáculo E Nunca As Minhas Mãos Estão Vazias toma como ponto de partida um poema da escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen declamado por Maria Bethânia: "Apesar das ruínas e da morte/ Onde sempre acabou cada ilusão/ A força dos meus sonhos é tão forte/ Que de tudo renasce a exaltação/ E nunca as minhas mãos ficam vazias". A coreografia e a direção são de autoria de Cristian Duarte, da companhia Cristian Duarte Em Companhia. E Nunca As Minhas Mãos Estão Vazias faz parte do projeto Kintsugi, uma referência a uma arte japonesa em que peças de cerâmica são reparadas com ouro. Onde: Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia. Quando: De 30/05 a 09/06. Quintas a sábados, 21h; domingos, 18h. Dia 30/05, quinta, às 18h. Quanto: R$ 50.

Exposição

Ars Sonora - Hermeto Pascoal - O multi-instrumentista Hermeto Pascoal ganha uma exposição para explorar uma de suas facetas menos conhecidas do grande público: a de artista visual. Ars Sonora - Hermeto Pascoal leva itens como panos de prato, toalhas de mesa e chapéus ao Sesc Bom Retiro. Nas mãos do bruxo, como é carinhosamente conhecido, tudo vira partitura ou poesia. Onde: Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185 - Campos Elíseos. Quando: De 29/05 a 03/11. Abertura no dia 28/05, às 19h. Quanto: Grátis.

Arte Subdesenvolvida - A exposição questiona o termo "subdesenvolvimento", usado para se referir a países econômica e socialmente vulneráveis a partir dos anos 1930. A mostra, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo (CCBB SP), traz obras feitas entre 1930 e 1980, quando a nomenclatura deixou de ser usada - à época, expressões como "emergentes" ou "em desenvolvimento" surgiram. Dentre os artistas que possuem obras expostas, está Candido Portinari, Paulo Bruscky e Daniel Santiago. A curadoria é de Moacir dos Anjos. Onde: CCBB SP - Rua Álvares Penteado, 112, Centro Histórico. Quando: De 29/05 a 05/08. Quanto: Grátis (ingressos disponíveis no site).

Paisagens Peruanas - O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe a exposição Paisagens Peruanas, feita em parceria com o Consulado Geral do Peru. Ao todo, são 27 fotografias de cidadãos peruanos coletadas pelo Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado Peruano (SERNANP). Onde: MIS - Av. Europa, 158, Jardim Europa. Quando: De 29/05 a 09/06. Quanto: Grátis.

Cinema

Meu Sangue Ferve por Você - Nesta quinta-feira, 30, a cinebiografia romântica de Sidney Magal chega aos cinemas. Meu Sangue Ferve por Você explora o relacionamento dele com Magali, com quem o artista vive há 40 anos. No longa, Magal é interpretado por Filipe Bragança e Magali, por Giovana Cordeiro. A direção é de Paulo Machline. Onde: Nos cinemas. Quando: A partir de 30/05.