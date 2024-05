Assaltante é preso em flagrante em Operação Lei Seca

Agentes da Lei Seca prenderam em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (30), um assaltante que roubava, junto com outros três homens, um motorista de aplicativo, na Avenida Duque Estrada Meyer, Nova Iguaçu.



O veículo freou bruscamente e colidiu com um muro, após o motorista avistar a operação e pedir socorro, enquanto estava sendo feito de refém pelos ladrões. Os quatro suspeitos tentaram fugir do local correndo e um deles foi detido pelos policiais.



Com o homem, foi encontrada uma faca e dois celulares. Além de duas facas que foram deixadas pelos homens que conseguiram fugir.



Ele foi conduzido pela equipe à 58ª DP, onde foi preso em flagrante delito por roubo.