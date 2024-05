Acidente com ônibus de excursão na Anhanguera mata motorista e deixa passageiros feridos

Um ônibus de excursão com 66 pessoas que saiu de Suzano, no Estado de São Paulo, em direção a Caladas Novas, em Goiás, sofreu um acidente na madrugada desta quinta-feira, 30. Quando passava pelo km 301,5 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Cravinhos, sentido Norte (São Paulo-Ribeirão Preto), o ônibus colidiu com outro veículo e tombou.

O motorista morreu ainda no local e uma segunda vítima em estado grave foi encaminhada a um hospital de Ribeirão Preto. Diversas vítimas com ferimentos foram encaminhadas às unidades hospitalares da região. A Arteris ViaPaulista diz que socorreu três vítimas em estado leve e as encaminhou para unidade hospitalar.

A concessionária foi acionada por volta das 02h40 e interditou a alça de acesso à rodovia. A alça foi liberada por volta das 13 horas.

A Arteris ViaPaulista informa que "o trecho em que ocorreu o acidente é devidamente sinalizado, possui pista duplicada e não apresenta problema estrutural e há sinalização adequada que adverte os condutores sobre as características de área de serra e placas de advertência que indicam a necessidade de redução de velocidade". A parte de serra (declive) tem quatro quilômetros e dispõe de sonorizadores de solo, placas indicativas e três radares de fiscalização de velocidade, diz a concessionária.