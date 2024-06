Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de junho de 2024

Depois de um final de maio com pontos facultativos, o mês de junho de 2024 não terá nenhum feriado nacional (o próximo é apenas em 7 de setembro). Isso não significa que o mês não tenha datas marcantes.

Já no dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma comemoração internacional estabelecida pela 27ª sessão da Assembleia Geral da ONU em 1972. A data, que nos ajuda a refletir sobre a importância da proteção e preservação do nosso planeta, foi tema de conteúdos de sites da EBC como a Agência Brasil e do Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia.

Exatamente uma semana depois, no dia 12 de junho, é celebrado o Dia dos Namorados no Brasil. A celebração, que ajuda a movimentar o comércio, teve origem em uma campanha publicitária no ano de 1948. A escolha da data se deu por ser na véspera do Dia de Santo Antônio. Em 2013, o Repórter Brasil, da TV Brasil, explicou com detalhes como ela surgiu:

Os “santos juninos” também são destaques. No dia 13, os católicos homenageiam Santo Antônio, conhecido como o santo casamenteiro e protetor dos pobres e aflitos. No dia 24, é celebrado o Dia de São João, que dá origem às festas juninas no Brasil. Já o Dia de São Pedro é 29 de junho. As festas de junho foram tema desta edição de 2016 do Caderno de Música, da Rádio MEC FM.

Já no dia 18, é o Dia do Orgulho Autista, uma data marcada pela criação da entidade "Aspies/Autistas para a Liberdade" em 2004. O programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil abordou o tema com histórias de pessoas que receberam o diagnóstico de autismo já adultos. Com a descoberta, vem os sentimentos de alívio e aceitação, além da busca por mais informações sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O dia 20 é o Dia Mundial dos Refugiados, uma data estabelecida pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em 2000. No ano passado a Agência Brasil registrou as comemorações da data.

Já o dia 28 é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data marca a "Revolta de Stonewall" de 28 de junho de 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn, na cidade norte-americana de Nova Iorque, reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais. No ano passado, a data foi tema do programa Viva Maria:

Inverno e artistas

O dia 21 é marcado pelo Solstício de Inverno no Hemisfério Sul (e, consequentemente, o Solstício de Verão no Hemisfério Norte). Em 2015, o Portal EBC falou sobre a data. É nesta data que, às 17h51, o inverno vai começar no Hemisfério Sul.

O mês tem, ainda, dois aniversários. No dia 19 de junho, o cantor, compositor, escritor, poeta e dramaturgo carioca Chico Buarque, uma das figuras mais icônicas da cultura brasileira, completa 80 anos. No ano passado, o programa Memória Musical, da Rádio Nacional, relembrou uma entrevista dele ao programa da Rádio Nacional FM de Brasília.

No dia 29, o cantor e compositor fluminense Luiz Antônio Feliciano Neguinho da Beija-Flor Marconde, o Neguinho da Beija-Flor, completa 75 anos. Nome icônico do samba e do carnaval, ele já participou de programas da EBC como o Todas as Bossas, da TV Brasil, em 2019:

Confira a relação de datas do Hoje é Dia do mês de junho de 2024: