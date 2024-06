Museu da Língua Portuguesa amplia gratuidade na semana; veja quando

A partir de domingo, 2, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, passará a ter a entrada gratuita aos domingos, em promoção válida até 31 de agosto deste ano. A exposição sobre línguas africanas presentes no Brasil está entre as principais atrações deste feriado prolongado. Aos sábados, os ingressos já são grátis para todas as pessoas.

O que visitar?

Em cartaz desde 24 de maio, a exposição temporária 'Línguas africanas que fazem o Brasil' destaca a presença de línguas oriundas de África no português falado no Brasil. Com curadoria de Tiganá Santana, a mostra contém obras de nomes como Aline Motta, J. Cunha, Goya Lopes e Rebeca Carapiá, que ajudam a revelar a existência das culturas africanas na arquitetura, no design e na arte como um todo do País. Uma sala interativa apresenta o significado de palavras como axé, afoxé e acarajé.

Outra sugestão é conhecer a exposição principal do museu, onde a diversidade da língua portuguesa falada no Brasil e em outras partes do mundo é abordada. "Tudo isso em meio a experiências audiovisuais e imersivas, por meio das quais adultos e crianças aprendem brincando", acrescenta a instituição. Entre elas, o 'Beco das Palavras', um jogo em que as pessoas juntam sufixos e prefixos para formar uma palavra em uma mesa interativa.

Durante a visita também vale passar pelo terraço do museu para ter acesso a uma vista privilegiada da torre do relógio do histórico prédio da Estação da Luz e do entorno do espaço.

Museu da Língua Portuguesa

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h);

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet;

R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia);

Grátis para crianças até 7 anos;

Grátis aos sábados?e aos domingos (até 31 de agosto);

Endereço: Praça da Luz, s/nº - centro histórico de São Paulo - Acesso pelo Portão A.