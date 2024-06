O que muda no trânsito de São Paulo no domingo com a Parada LGBT+? Veja ruas interditadas

Com a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tomando conta das ruas da cidade neste domingo, 2, a Prefeitura fará alterações no trânsito com a interdição de algumas ruas entre 0h e 21h.

O evento acontece das 13h às 18h, com o trajeto começando na Avenida Paulista, sentido Consolação, com a Rua Peixoto Gomide (próximo ao MASP), e terminando na Rua Caio Prado, onde os trios elétricos serão desligados. A desmontagem acontecerá na Rua Rego Freitas e na Rua da Consolação.

A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é de que os motoristas procurem utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações do evento.

Como parte dos preparativos, haverá:

- Medição e fiscalização dos trios elétricos na Avenida do Estado, 900, a partir das 5h;

- Escolta dos trios até a Avenida Paulista a partir das 8h, com o seguinte itinerário: Avenida do Estado, Avenida Tiradentes, Avenida 23 de Maio, Rua Ramon Penharrubia (entre o início do acesso pela Avenida 23 de Maio até o acesso à Avenida Bernardino de Campos), Avenida Bernardino de Campos e Avenida Paulista;

- Montagem dos trios elétricos e concentração do público a partir das 10h: Avenida Paulista (sentido Consolação), entre a Rua Peixoto Gomide e a Avenida Brigadeiro Luís Antônio;

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo é promovida pela Associação da Parada do Orgulho LGTB+ e pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania.

Interdições

Sábado (1º/06)

A partir da 0h:

- Rua Padre João Manuel, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

- Rua Peixoto Gomide, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

- Rua Itapeva, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

- Rua Prof. Otávio Mendes, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

- Rua Plínio Figueiredo, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

- Rua Frei Caneca, entre a Avenida Paulista e a Rua Luís Coelho;

Domingo (02/06)

A partir da 0h:

- Avenida Paulista, entre a Rua da Consolação e a Avenida Angélica;

- Rua Bela Cintra, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

- Alameda Campinas, entre a Avenida Paulista e Alameda Santos;

- Alameda Campinas, entre a Avenida Paulista e a Rua São Carlos do Pinhal;

A partir das 4h:

- Complexo Viário Paulista - Túnel José Fanganiello Melhem - nos dois sentidos;

- Rua Itapeva, entre a Avenida Paulista e Rua Carlos Comenale;

- Ruas Frei Caneca e Haddock Lobo, entre a Avenida Paulista e Rua Luís Coelho;

A partir das 8h:

- Avenida Paulista: entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos. As transposições, pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, Rua Teixeira da Silva e Rua Carlos Sampaio/Rua Maria Figueiredo, permanecerão liberadas, enquanto houver segurança viária.

A partir das 11h:

- Rua Haddock Lobo, entre a Rua Matias Aires e a Avenida Paulista;

- Rua Antônio Carlos, entre as ruas Augusta e da Consolação;

- Rua Bela Cintra, entre a Avenida Paulista e a Rua Matias Aires;

A partir das 12h:

- Rua da Consolação: nos dois sentidos, entre a Alameda Santos e a Rua Caio Prado;

- Bloqueios operacionais: a partir das 12h

- Avenida Rebouças (b/c) x acesso ao Túnel Noite Ilustrada; Avenida Rebouças (b/c) x saída lateral junto ao Túnel Noite Ilustrada;

- Rua Major Natanael x Avenida Dr. Arnaldo;

- Avenida Dr. Arnaldo x Vd. Okuhara Koei - desvio para Av. Rebouças (c/b);

- Retorno da Av. Rebouças, altura do nº 353;

- Rua São Carlos do Pinhal x Rua Itapeva;

- Rua Antônio Carlos x Rua Frei Caneca;

- Rua Frei Caneca x Rua Matias Aires;

- Rua Augusta x Rua Peixoto Gomide;

- Rua Marquês de Paranaguá x Rua Frei Caneca;

- Rua Frei Caneca x Rua Paim;

- Rua Paim x Avenida Nove de Julho;

- Rua Augusta x Rua Marquês de Paranaguá;

- Avenida Brigadeiro Luís Antônio x Rua Cincinato Braga;

- Avenida Brigadeiro Luís Antônio x Alameda Santos;

- Avenida Brigadeiro Luís Antônio x Alameda Ribeirão Preto;

- Rua Treze de Maio x Rua Cincinato Braga;

Bloqueios operacionais: a partir das 15h

- Avenida Ipiranga, após a Avenida São João;

- Avenida Ipiranga, após a Avenida Rio Branco;

- Rua Major Sertório após Rua Rego Freitas;

- Largo do Arouche após Rua Rego Freitas;

- Largo do Arouche após Rua Amaral Gurgel;

- Largo do Arouche após Avenida São João;

- Avenida São João, após Avenida Duque de Caxias;

- Rua Aurora após Avenida São João;

- Rua Pedro Américo após Avenida São João;

- Avenida São João após Largo Paiçandu;

- Rua do Arouche após Largo do Arouche;

- Rua Bento Freitas após Largo do Arouche;

- Rua Martinho Prado após Rua Martins Fontes;

- Rua Martinho Prado após Rua Avanhandava;

- Rua Martinho Prado após Rua Santo Antônio;

- Rua Álvaro de Carvalho após Rua João Adolfo;

- Rua Araújo após Rua da Consolação;

- Rua da Consolação, centro/bairro após Avenida São Luís;