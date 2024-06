Hoje é Dia: Meio ambiente e oceanos marcam as celebrações da semana

A semana começa no dia 2 com a lembrança dos 90 anos de nascimento do sambista Germano Mathias que faleceu em 2023. Germano Mathias nasceu no Pari, no centro de São Paulo, e começou a carreira nos anos 1950. Ele ficou conhecido pelo jeito de interpretar as músicas de forma sincopada e influenciou gerações de sambistas. O programa da Rádio Nacional, Acervo Origens homenageou o artista.

Também no dia 2 é celebrado os 85 anos da primeira exibição prática da televisão no Brasil, sendo os equipamentos montados em dois pavilhões da Feira de Amostras, era o primeiro passo para a criação do novo meio de comunicação. Para saber mais sobre a história da televisão confira as reportagens especiais da Agência Brasil TV brasileira: a cronologia dos primeiros anos e 70 anos da TV no Brasil: 1ª década foi de aventura, improviso e paixão.

Já em 3 de junho a morte do escritor Franz Kafka completa 100 anos. Ele foi um dos principais escritores da literatura moderna. Kafka era de origem judaica, nasceu em Praga, Áustria-Hungria (atual República Checa), e escrevia em alemão. O conjunto de seus textos retrata a ansiedade e a alienação do homem do Século XX. Foi internado em Viena, na Áustria, onde se internou com tuberculose e morreu vítima de insuficiência cardíaca. Em 2014 o programete História Hoje publicado na Radioagência Nacional falou sobre o autor. Uma exposição também celebrou os 95 anos do livro Metamorfose e a Agência Brasil registrou em 2015.

Os 30 anos da morte do arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx é lembrado neste dia 4, O Sítio Roberto Burle Marx, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em julho de 2021. Em 2023, durante a elaboração do plano de gestão da área a Agência Brasil fez uma reportagem detalhada sobre o assunto. Já o programa Caminhos da Reportagem tem um episódio completo sobre o local que fica em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O sítio abriga uma coleção de mais de 3.500 espécies de plantas de regiões tropicais e subtropicais.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5, a Agência Brasil tem acompanhado as ações anuais de preservação do ecossistema e as consequências das mudanças climáticas. E a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul será pauta no Caminhos da Reportagem deste domingo.

Dia 5 também marca os 83 anos da primeira radionovela brasileira. Em busca da felicidade foi transmitida pela Rádio Nacional. E em 2021, ao completar 80 anos da veiculação no Brasil a EBC regravou uma cena da obra. Os ouvintes da Rádio Nacional e telespectadores da TV Brasil puderam conferir o resultado desta recriação . A cena romântica, de um minuto, faz parte do capítulo 20 do primeiro ano de transmissão da novela, que durou dois anos devido a grande audiência. Em Busca da Felicidade tem autoria de Leandro Blanco e adaptação de Gilberto Martins. Em 2018, o roteiro recebeu a certificação da UNESCO, pelo Programa Memória do Mundo. Clique abaixo e confira:

O dia 6 marca os 100 anos do nascimento do mestre de tambor de crioula, Mestre Felipe. Para saber mais como são confeccionados estes tambores assista a reportagem da TV Brasil:

E para terminar a semana, em 8 de junho é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, um alerta para importância de proteger águas e biodiversidade, Desde 2020 estamos na década dos oceanos, instituída pela ONU a organização espera que neste 10 anos a humanidade aumente o conhecimento sobre as águas que cobrem 70% do planeta e proteja melhor essa imensidão, que absorve um terço do gás carbônico produzido pela atividade humana, retém o aquecimento global e serve à subsistência direta de bilhões de pessoas. Clique aqui e leia a reportagem feita em 2020.