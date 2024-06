Sonda espacial da China pousa com sucesso em lado oculto da Lua

A sonda espacial chinesa Chang'e-6 pousou com sucesso no lado oculto da Lua no sábado, 1º de junho, para coletar amostras de solo e rochas que podem fornecer informações sobre a região menos explorada do corpo celeste. O módulo pousou em uma enorme cratera conhecida como 'Bacia Aitken', no polo sul lunar, informou a agência estatal

A missão é a sexta do programa de exploração lunar Chang'e, em homenagem a uma deusa lunar chinesa.

É o segundo projetado para trazer amostras, depois do Chang'e 5, que o fez do lado próximo em 2020.

O módulo de pouso usará um braço mecânico e uma broca para coletar até 2 kg de material da superfície e do subsolo durante cerca de dois dias.

Um dispositivo no topo do módulo de pouso transportará as amostras em um recipiente de metal a vácuo para outro módulo de pouso orbitando a Lua.

O contêiner será transferido para uma cápsula que retornará à Terra nos desertos da região da Mongólia, por volta de 25 de junho.

As missões para o outro lado da Lua são mais difíceis porque se concentram em uma área que não está voltada para a Terra, exigindo um satélite retransmissor para manter as comunicações. Além disso, o terreno é mais acidentado e há menos áreas planas para pousar.

O programa lunar faz parte de uma rivalidade crescente com os Estados Unidos - que continua a ser o líder na exploração espacial - e outros países, como o Japão e a Índia. A China lançou em órbita a sua própria estação espacial e envia regularmente tripulações.

A China planeja colocar uma pessoa na Lua antes de 2030, tornando-se a segunda nação depois dos Estados Unidos a fazê-lo.

Os Estados Unidos planejam enviar astronautas à Lua novamente, pela primeira vez em mais de 50 anos, embora a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) tenha adiado a data planejada para 2026 no início deste ano.

As tentativas dos EUA de usar foguetes do setor privado para lançar espaçonaves enfrentaram repetidos atrasos. Problemas informáticos impediram o lançamento planejado do primeiro voo de astronauta da Boeing no sábado.

Um bilionário japonês cancelou o plano de orbitar a Lua devido à incerteza sobre o desenvolvimento de um mega foguete pela SpaceX.

A Nasa planeja usar o foguete para enviar seus astronautas à Lua. /AP.