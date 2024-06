Luiz Bacci sai do ar às pressas no 'Cidade Alerta' e explica motivo: 'Caso trágico na família'

Luiz Bacci usou seu perfil no Instagram para explicar o motivo de sua saída repentina do ar durante a exibição do programana quinta-feira, 30. Segundo ele, seu cunhado sofreu um acidente de barco ao lado de um primo, um tio e do pai do próprio cunhado, e o apresentador buscou fazer contatos para auxiliar no resgate.

Bacci relata que o acidente ocorreu a cerca de 10km da costa de Natal, no Rio Grande do Norte, e que seu cunhado, Gustavo, assim como outros dois parentes ficaram desaparecidos por cerca de 1 hora, mas sobreviveram com coletes salva-vidas diante do barco afundando.

Acácio, o pai, teria morrido na embarcação, com um problema cardíaco diante da situação.

"Precisei interromper às pressas o comando do Cidade Alerta de hoje para cuidar de um caso trágico envolvendo a minha família. Fiz os contatos que precisava, que eram urgentes, e deixei só o encerramento gravado. Quem me viu pedindo desesperadamente para me tirar do ar na hora, era sobre isso", explicou o apresentador.