Glória Menezes comparece à peça de Claudia Raia e registra momento com os três filhos da atriz

A atriz Glória Menezes, de 89 anos, compareceu à casa de espetáculos Vivo Rio no sábado, dia 1º, para prestigiar a peça de teatro de Claudia Raia, de 57 anos,. E a atriz veterana fez questão de registrar o momento, posando junto dos filhos de Claudia: Enzo Celulari e Sophia Raia (do casamento com Edson Celulari), e o pequeno Luca, de 1 ano e 3 meses, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Na legenda da foto, compartilhada por Enzo Celulari no Instagram, ele escreve: "Encontros potentes de gerações que se perpetuam. Que emoção estarmos juntos assistindo Tarsila, a brasileira . Viva 'Vó Góia'! Viva a arte!".

Artistas e colegas responderam à publicação "Que foto linda", disse Ingrid Guimarães. Pedro García Netto comentou: "Viva a arte!".

Claudia Raia apresentou a peça musical Tarsila, a brasileira, inspirada na obra e vida da pintora Tarsila do Amaral, considerada uma das principais artistas do modernismo brasileiro. Com direção de Zé Possi, a última sessão da peça ocorreu no domingo, dia 2 de junho, no Rio de Janeiro.