Iza mostra a barriga de gravidez em show no Rio de Janeiro

Iza se apresentou no Tim Music Festival, em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado, 1°, e se emocionou com a comoção e carinho dos fãs. Ela escolheu uma roupa dourada, que evidenciou sua gravidez, e foi elogiada pelo público.

Durante a sua passagem no festival, a plateia comoveu a mais nova mamãe ao gritar, em coro, o nome da bebê. "Eu tenho os melhores fãs do mundo! Eu amo vocês, obrigada pela noite de ontem, Rio de Janeiro! Cantar aqui é sempre inesquecível", disse em suas redes sociais.

Antes de subir ao palco, Iza concedeu uma entrevista ao Multishow. "Nunca imaginei viver a minha gravidez assim. Bolo para Nala na plateia, as pessoas falando que são madrinhas da Nala", disse.

A artista está grávida de Nala, sua primeira filha e fruto da sua relação com o jogador de futebol Yuri Lima. Os dois estão juntos desde o ano passado e anunciaram a gestação em abril, quando Iza já estava com três meses.