'Peeling de fenol': homem de 27 anos morre após fazer procedimento estético

Um homem de 27 anos morreu depois de fazer um procedimento estético no rosto em uma clínica da zona sul de São Paulo nesta segunda-feira, 3. O estúdio pertence à influencer Natalia Becker, responsável por aplicar a técnica chamada "peeling de fenol".

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e aguarda resultados de exames para determinar a causa da morte do empresário Henrique da Silva Chagas. A dona do estabelecimento, que é tratada como suspeita, ainda não foi localizada para prestar depoimento, apesar de buscas em vários endereços. O marido dela disse que ela vai se apresentar à Polícia em momento oportuno.

O companheiro de Henrique, que o acompanhou até a clínica, relatou à polícia a última conversa que os dois tiveram, logo após o procedimento. Ele disse que o empresário estava tremendo e reclamando de muita dor. Depois de alguns minutos, ficou ofegante e gritou por socorro, ainda na sala de operação.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado em seguida por funcionários da clínica, mas Henrique já estava morto quando a ambulância chegou.

Segundo o companheiro, Henrique queria reduzir marcas no rosto com o "peeling de fenol". O procedimento foi agendado pela clínica com um mês de antecedência.

A esteticista Natalia Becker, responsável por aplicar a técnica, já tinha ido embora quando a polícia chegou ao local. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teria passado mal após o ocorrido. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que as buscas vão continuar até que ela seja ouvida em depoimento.

O marido dela, que também é sócio da clínica, disse à polícia que o "peeling de fenol" é um procedimento simples e que não exige exames prévios. O preparo, segundo ele, acontece no dia, com a limpeza do rosto e aplicação de anestésico antes do fenol - substância ácida que provoca descamação da pele.

Natalia suspendeu suas contas em redes sociais depois do ocorrido. Na delegacia, o marido disse que ela vai se apresentar em momento oportuno.