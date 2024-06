Web resgata entrevista 'sincerona' de Luana Piovani nos anos 90

Internautas resgataram um vídeo da entrevista que Luana Piovani concedeu à Xuxa em 1998 na última semana. Na ocasião, a atriz falava sobre um episódio onde um fã lhe pediu um autógrafo.

No vídeo, ela relata a experiência de ir ao PlayCenter, um parque de diversões em São Paulo, já desativado: "O 'semancol' tem que ter sido tomado e o 'desconfiômetro' tem que ser desligado. Cheguei no PlayCenter às 20h e ele fechava às 22h. Queria mais era brincar! Quando estava na fila, eu dava autógrafo, tirava foto... Se estava andando, eu não ia parar, porque eu tinha que sair de uma fila para ir para a outra", diz.

A atriz ainda explicou que dava um beijo nos fãs que paravam para conversar com ela e 'saía correndo' para o próximo brinquedo. No mesmo dia, Luana foi parada por uma senhora na praça de alimentação do shopping.

Internautas apontarem que a atriz não mudou seus posicionamentos e sua maneira de se comportar.

"Uma senhora do meu lado falou o seguinte: 'Olha, eu sei que estou te incomodando, mas você foi muito mal-educada com a minha filha'. Eu olhei e falei: 'Minha senhora, o que é ser mal-educada?'. Ela olhou para a minha cara e falou: 'O que, você vai engrossar, é?'. E eu falei: 'Fazer o quê? Engrossar? Não sou mingau'. E aí ela me deu um empurrão".

O trecho viralizou após ela se envolver em uma briga com Neymar motivada pela proposta de emenda à Constituição (PEC) em discussão no Congresso que transfere a responsabilidade de construções à beira-mar para a iniciativa privada, algo que seria defendido pelo jogador.

Entenda a briga entre Luana Piovani e Neymar

Nesta semana, Luana Piovani e Neymar vêm trocando ofensas nas redes sociais com xingamentos como "péssimo pai" e "louca". O motivo é uma proposta de emenda à Constituição (PEC) em discussão no Congresso que transfere a responsabilidade de construções à beira-mar para a iniciativa privada.

A proposta, rotulada com "privatização das praias", foi aprovada na câmara e aguarda votação no Senado.

Na quinta-feira (30), a atriz publicou vídeos nas redes pedindo que as pessoas fossem contrárias a PEC. A iniciativa foi acompanhada por instituições ambientais.

"Lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 e a gente já chegou nesse lugar. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil. É a mesma coisa, é o que eu estou querendo dizer. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praia?", afirmou no Instagram.

Mas como Neymar se envolveu em polêmica?

Na semana passada, Neymar anunciou uma parceria com uma incorporadora para a criação de um projeto anunciado como "Caribe brasileiro", com imóveis de alto padrão em uma área de 100 quilômetros entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.

Após a aprovação da PEC, o vídeo foi resgatado nas redes sociais para demonstrar quem será beneficiado, caso haja mudança na regra atual.

Piovani chamou Neymar de 'péssimo cidadão'

Piovani criticou o empreendimento do jogador. "Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo!", disse Piovani nas redes.

Neymar rebate

Na quinta, 30, Neymar também gravou um vídeo em resposta a atriz no qual a chama de "louca".

"Acho que soltaram a porta do hospício e soltou uma louca que não solta o meu nome da boca", disse. "Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi."

Depois, Neymar publicou no X (antigo Twitter) uma nota em que alega não ter relação entre a construção no litoral nordestino com a PEC.

Nesta sexta, 31, Piovani contra-atacou. "Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe. Contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom pra virar piada)", afirmou no stories.