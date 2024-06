Marina Ruy Barbosa já tem projeto fora da Globo após encerrar contrato com emissora

Após encerrar seu contrato com a Rede Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa já possui um projeto fora da emissora. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista aonesta quarta-feira, 5. A equipe, porém, não informou o nome da produção, dizendo que o projeto "será anunciado em um momento mais oportuno".

Marina decidiu não renovar seu contrato com a Globo, com a qual manteve uma parceria de 20 anos, neste ano. "A artista tem profundo respeito e carinho pela emissora e pela história que construiu", afirmou a assessoria da atriz.

O último trabalho da artista na emissora foi como Preciosa Montebello na novela Fuzuê. Foi a primeira vez que a atriz interpretou uma grande vilã. À época da estreia, Marina falou ao Estadão sobre seu retorno às novelas - antes, ela havia feito parte do elenco de O Sétimo Guardião, que terminou em maio de 2019.

"Cresci no gênero novela. Estava com saudade. As pessoas estavam me cobrando para voltar, mas, realmente, não tinha encontrado uma personagem que tanto eu quanto a emissora concordássemos que seria boa para mim", disse ela. "Amo as mocinhas, mas não queria, neste momento, voltar à TV para fazer mais uma delas."

Marina começou a trabalhar na Globo como atriz mirim, atuando em Começar de Novo, de 2004. De lá para cá, ela era uma das figuras mais marcantes das produções do gênero da emissora e já esteve em novelas como Belíssima, Amor à Vida, Totalmente Demais e Deus Salve o Rei.