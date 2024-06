O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o meio ambiente "se tornou uma das questões definidoras do nosso tempo" e que "nós estamos atrasados em enfrentá-la". Ele falou no início da sessão plenária desta quarta-feira, 5, dia em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente.

"O tema da proteção ambiental enfrenta ainda dificuldades do negacionismo, retardamento das medidas políticas e da necessidade de atuação global nessa matéria", disse o ministro.

Barroso ainda afirmou que o agronegócio é "uma das locomotivas da economia brasileira" e que é "um equívoco imaginar que há antagonismo entre o agronegócio e preservação ambiental".