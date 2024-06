Jovem é achado dentro de poço após 4 dias desaparecido em SP

Um jovem de 19 anos foi resgatado com vida na manhã desta quarta-feira, 5, dentro de um poço desativado no Parque Guaraciaba, em Santo André, no ABC paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), ele estava desaparecido desde sábado, dia 1º, e foi localizado por guardas municipais. Até a chegada do resgate, os guardas hidrataram e alimentaram o rapaz. Conforme a investigação, a vítima foi levada ao Hospital Central com uma fratura na perna. Não há informações sobre as circunstâncias da queda nem a profundidade do poço. A ocorrência foi registrada como encontro de pessoa no 6º DP de Santo André.