Regina Duarte recebe ajuda de fãs para pagar indenização para filha de Leila Diniz

Regina Duarte recebeu uma ajuda de seus fãs nesta quarta-feira, 5. Após a Justiça determinar que a artista pague uma indenização de R$ 74 mil para a filha de Leila Diniz, Janaina Diniz Guerra, por uso indevido da imagem da cantora, seus admiradores doaram uma quantia em dinheiro para que ela pudesse quitar a dívida no prazo, que vence no próximo dia 13 de junho.

Por meio de sua conta no Instagram, Regina disse que foi surpreendida com a quantidade de Pix recebido dos fãs e agradeceu pela ajuda.

"Esclarecimento: saiu uma nota na imprensa divulgando uma sentença sobre um processo que venho sofrendo. Hoje pela manhã fui surpreendida por vários pix em valores diversos na minha conta bancária pessoal. Quero agradecer todo o cuidado, carinho, atenção e preocupação comigo", escreveu. Em seguida, ela revelou que o processo ainda não acabou e que seus advogados ainda estão trabalhando em sua defesa.

Apesar de feliz com a ajuda dos fãs, Regina disse que irá destinar o dinheiro para uma boa ação e doará toda a quantia arrecadada para as vítimas das tragédias do Rio Grande do Sul: "Informo que todo valor recebido em minha conta será somado e doado para seguir ajudando os voluntários no Rio Grande do Sul e as famílias de lá que foram afetadas pelas chuvas e enchentes. Agora, a ajuda de vocês será bem-vinda através de orações, boas vibrações e pensamentos positivos."

Entenda o caso

Regina Duarte foi condenada pela Justiça a pagar R$ 74 mil para Janaina Diniz Guerra, filha de Leila Diniz, por não cumprir a ordem judicial de se retratar pela publicação indevida de imagens da artista em um vídeo em apoio ao golpe e à ditadura militar.

Em dezembro de 2022, Regina publicou um vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro comentava em cima de uma imagem de Leila ao lado de outras artistas, registrada 1968. Entretanto, a foto foi usada em outro contexto, referindo-se como se as artistas fossem a favor do regime.