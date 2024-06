Pesquisa aponta que cães conseguem entender palavras

Um dos aspectos da comunicação humana é conseguir decodificar signos linguísticos, compreendendo palavras e seus significados. Durante anos, tentou-se compreender se os animais podiam ter a mesma capacidade. Pois uma pesquisa realizada na Universidade Eötvös Loránd, da Hungria, e publicada na revistaaponta o que os donos já suspeitavam: apesar de não compreender o que falamos, os cães podem, sim, relacionar palavras a determinados objetos.

A metodologia da pesquisa consistiu em reunir 27 cachorros e pedir para seus tutores escolherem 5 objetos com os quais eles tivessem familiaridade - geralmente, brinquedos. Os animais ouviram o nome desses objetos - alguns correspondentes e outros, não - enquanto o tutor era responsável por mostrá-los. Enquanto isso, a equipe de pesquisadores usavam de eletroencefalografia (EEG) nos animais para entender como eles reagiram. Os resultados apontam que os animais agiram de forma responsiva com esses objetos, em um funcionamento cerebral semelhante ao humano.

"As expectativas semânticas surgiram independentemente do tamanho do vocabulário, demonstrando a prevalência da compreensão referencial em cães. Esses resultados fornecem a primeira evidência neural do conhecimento de palavras-objetos em um animal não humano", lê-se na pesquisa.

Outra pesquisa publicada em 2021 pela Universidade de Dalhousie, no Canadá, já apontava que cães são capazes de compreender 89 palavras.