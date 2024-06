Samarco e BHP reafirmam compromisso de reparação por danos em Mariana (MG)

A Samarco e a BHP Brasil reafirmaram seu compromisso com a reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana (MG), após a União e os Estados apresentarem hoje uma contraproposta para que as mineradoras, juntamente com a Vale, desembolsem R$ 109 bilhões, sujeitos a correção.

As empresas não confirmaram recebimento da proposta, mas o documento foi acessado pelo Broadcast.

Em nota, a Samarco disse que segue empenhada na reparação integral dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão e que "a empresa permanece aberta ao diálogo, em busca de soluções consensuais, sempre baseadas em critérios técnicos, ambientais e sociais, que atendam às demandas da sociedade, sobretudo do território diretamente impactado".

Já a BHP falou que "sempre esteve e segue comprometida" com as ações de reparação e que, como uma das acionistas da Samarco, continua disposta a "buscar, coletivamente, soluções que garantam uma reparação justa e integral às pessoas atingidas e ao meio ambiente."

A barragem do Fundão era administrada pela Samarco, joint venture entre a BHP e a Vale.

Procurada, a Vale não se manifestou até a publicação desta matéria.