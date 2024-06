SpaceX guia espaçonave através da reentrada na Terra

A SpaceX alcançou um marco importante com seu foguete Starship, guiando com sucesso a espaçonave do veículo para uma queda controlada no Oceano Índico em seu quarto vôo de teste. Uma reentrada bem-sucedida através da atmosfera da Terra tem sido um dos principais objetivos do desenvolvimento da Starship pela SpaceX, um veículo enorme que é fundamental para os planos da NASA de devolver astronautas dos EUA à Lua e para o sonho de Elon Musk de exploração interplanetária.

A SpaceX disse que também conseguiu uma queda suave do foguete auxiliar do veículo no Golfo do México, outro objetivo do projeto. O lançamento de quinta-feira foi o mais recente teste de vôo de um foguete que a SpaceX classificou como o mais poderoso já construído. Fazer a Starship funcionar expandiria a capacidade da empresa de transportar satélites em órbita, e a Nasa está contando com uma versão da Starship para ajudar a transportar astronautas para a superfície lunar.

A devolução de ambos os veículos é importante para os planos da SpaceX de tornar a Starship totalmente reutilizável, mais semelhante a pilotar um avião comercial do que um foguete tradicional. Na quinta-feira, a empresa se aproximou dessa meta. A espaçonave Starship voou através de calor e pressão extremos durante a reentrada. Plasma pode ser visto se formando na transmissão ao vivo da empresa e destroços arrancados do veículo.