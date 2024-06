'Peeling de fenol': velório de empresário tem presença de parentes, amigos e pets

O velório de Henrique Chagas, de 27 anos, foi marcado pela presença de familiares, amigos e muitos animais de estimação. O empresário era dono de um pet shop e conhecido pelo amor aos animais.

A cerimônia ocorreu na manhã desta quinta-feira, 6, em Pirassununga, no interior de São Paulo.

Chagas era dono de um pet shop na cidade, por isso clientes e amigos levaram seus animais de estimação para a despedida. "Tio Rick", como era conhecido, também recebeu diversas homenagens em redes sociais.

O empresário morreu no último dia 3, após realizar procedimento estético chamado 'peeling de fenol' em uma clínica na capital paulista. O namorado dele disse em depoimento que Chagas queria limpar manchas na pele e vinha pesquisando havia alguns meses sobre a técnica.

A influencer Natalia Becker, dona do estabelecimento, prestou depoimento à polícia na quarta-feira, 5, e foi indiciada por homicídio doloso eventual, quando não há a intenção de matar.

O procedimento realizado por ela consiste na aplicação de um ácido no rosto. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), trata-se de uma intervenção invasiva e reações imprevisíveis ocorrem com frequência. Por isso, deve ser realizado por médico em ambiente hospitalar com monitoramento cardíaco.

"A polícia entende, neste momento, que foi cometido o crime de homicídio doloso, não pelo fato de a autora ter tido vontade do resultado, mas por ter aceitado o risco de ter produzido a morte", disse o delegado Eduardo Luiz Ferreira. A defesa de Natalia diz que aguarda o laudo dos exames que determinarão a causa da morte do empresário.