Disney encerra disputa judicial com a Flórida e deve investir até US$ 17 bilhões no Estado

Meses depois que os nomeados da Disney e do governador Ron DeSantis concordaram em encerrar uma prolongada luta legal, os dois lados devem aprovar um acordo que pode resultar no investimento da empresa de até US$ 17 bilhões em seu resort na Flórida, abrindo as portas para um quinto grande parque temático no Walt Disney World.

Os cinco supervisores nomeados por DeSantis - que monitoram o distrito da Disney World - votaram na quarta-feira, 5, para dar a aprovação inicial a um novo acordo de desenvolvimento em que ambos os lados concordaram em negociar depois que um acordo, realizado em março, encerrou seus processos judiciais no Estado. Uma segunda votação para a aprovação final está marcada para a próxima semana.

"Estamos caminhando para um novo dia e estou entusiasmado com o rumo que isso vai tomar", disse Charbel Barakat, vice-presidente do conselho distrital. "Eu só queria que tivéssemos chegado aqui mais cedo."

Woody Rodriguez, diretor de relações externas dos parques da Disney, disse aos membros do conselho que o acordo permitirá à empresa fazer investimentos substanciais na Disney World.

O Distrito de Turismo e Supervisão da Flórida Central presta serviços municipais como combate a incêndios, planejamento e controle de mosquitos, entre outros. Antes, era controlado por apoiadores da Disney durante a maior parte de suas cinco décadas, até ser assumido pelos nomeados por DeSantis no ano passado.

Expansão do Walt Disney Park

Segundo os termos do acordo, durante a próxima década, a Disney teria permissão para construir um quinto grande parque temático na Disney World e mais dois parques menores, como parques aquáticos. A empresa poderia aumentar o número de quartos de hotel em sua propriedade de quase 40 mil quartos para mais de 53 mil quartos, além de aumentar a quantidade de espaço comercial e de restaurantes em mais de 20%. A Disney manteria o controle das alturas dos edifícios devido à necessidade de manter um ambiente envolvente.

Em troca, a Disney seria obrigada a doar até 100 acres (40 hectares) dos 24.000 acres (9.700 hectares) da Disney World para a construção de projetos de infraestrutura controlados pelo distrito. A empresa também precisaria conceder pelo menos metade de seus projetos de construção a empresas sediadas na Flórida e gastar pelo menos US$ 10 milhões em moradias populares na região central da Flórida.

Projeto de Lei "Don't Say Gay"

O acordo de março encerrou quase dois anos de litígio que foi desencadeado pela aquisição do distrito por parte de apoiadores da Disney por DeSantis, após a oposição da empresa a uma lei da Flórida que os críticos apelidaram de "Não diga gay".

A lei de 2022 proíbe aulas presenciais sobre orientação sexual e identidade de gênero nas séries iniciais e foi defendida pelo governador republicano, que usou a Disney como saco de pancadas em discursos até suspender a sua campanha presidencial este ano.

Como punição pela oposição da Disney à lei polêmica, DeSantis assumiu o distrito governante por meio de legislação aprovada pelo Legislativo da Flórida, controlado pelos republicanos, e nomeou um novo conselho de supervisores. A Disney processou DeSantis e seus nomeados, alegando que os direitos de liberdade de expressão da empresa foram violados por se manifestarem contra a legislação. Um juiz federal rejeitou o processo em janeiro, mas a Disney apelou. Como parte do acordo de março, a Disney concordou em suspender o recurso da ação federal.

Antes que o controle do distrito mudasse de mãos de aliados da Disney para nomeados por DeSantis no início do ano passado, os apoiadores da Disney em seu conselho assinaram acordos com a Disney, transferindo o controle sobre o design e construção da Disney World para a empresa. Os novos nomeados por DeSantis alegaram que os "acordos de última hora" neutralizaram seus poderes e o distrito processou a empresa no tribunal estadual de Orlando para anular os contratos.

A Disney apresentou reconvenções que incluíam pedir ao tribunal estadual que declarasse os acordos válidos e executáveis. Essas ações judiciais estaduais foram rejeitadas como parte do acordo de março. (Com AP)