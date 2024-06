Starship: veja vídeo do momento do retorno do propulsor do foguete à Terra

Na semana passada, a SpaceX transmitiu o lançamento do primeiro voo completo do superfoguete Starship. Um dos objetivos do voo teste era o retorno do lançador Super Heavy, que aconteceu com sucesso no Golfo do México. No entanto, durante a transmissão o momento do pouso ficou restrito à câmera de bordo do foguete.

A SpaceX, empresa de Elon Musk, divulgou imagens da descida do propulsor que se manteve praticamente intacto até à superfície do mar. O vídeo mostrou que, apesar do equipamento apresentar danos, ainda estava operacional. Confira aqui o vídeo com o momento exato do retorno.

Em seu perfil pessoal no X, Musk fez uma projeção dos próximos objetivos do foguete: "O propulsor do Starship fez um pouso suave na água, o próximo pouso será capturado pelos braços da torre". O sucesso do pouso representa um progresso significativo em comparação aos testes anteriores, nos quais o propulsor acabava sendo destruído ainda em voo.

A SpaceX afirmou que fez algumas mudanças operacionais para o voo da semana passada, entre elas a remoção do estágio quente do Super Heavy logo após a ignição, com o objetivo de diminuir a massa do lançador durante a etapa final do voo. Essa manobra visava otimizar a eficiência do lançamento ao aliviar o peso do veículo à medida que ele se preparava para reentrar na atmosfera terrestre.