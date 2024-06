TV Brasil transmite festas de São João de Caruaru e Salvador

Nesta semana, atraz para o público, a partir desta quinta-feira (13), o melhor das festas de São João pelo país. Durante todo o mês de junho, a emissora pública exibe o especial Arraiá Brasil, em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A programação inclui a cobertura e transmissões ao vivo nas cidades de Caruaru, em Pernambuco; Campina Grande, na Paraíba; Mossoró, no Rio Grande do Norte; Aracaju, em Sergipe; além de Salvador e Amargosa, na Bahia.

Nesta semana, a TV Brasil transmite, ao vivo, a festa direto de Salvador e de Caruaru. Na quinta-feira (13), a partir das 22h, o público confere, direto de Salvador, os shows de Adelmário Coelho e Maiara e Maraísa. Na sexta-feira (14), a festa continua na capital baiana com as apresentações de É o Tchan, Durval Lellis, Nadson O Ferinha e Solange Almeida. A transmissão é em parceria com a TVE Bahia.

No fim de semana, o público acompanha o São João de Caruaru, sempre a partir das 22h. No sábado (15), a TV Brasil transmite os shows de Iguinho e Lulinha, Henry Freitas e Ivete Sangalo. No domingo (16), a festa é com Raphaela Santos, Simone Mendes e Solange Almeida. A transmissão é da PREF TV.

A programação especial da TV Brasil, em parceria com as emissoras da rede, segue até o final de junho, trazendo para o público o melhor dos festejos juninos com shows de grandes nomes da música nacional e regional. O objetivo da faixa Arraiá Brasil é promover uma comunicação diversa, atenta ao regionalismo, às tradições e manifestações culturais do país.

Serviço

Arraiá Brasil

Quinta-feira, 13 de junho, a partir das 22h

Salvador/TVE Bahia – Adelmário Coelho e Maiara e Maraísa

Sexta-feira, 14 de junho, a partir das 22h

Salvador/TVE Bahia - É o Tchan, Durval Lellis, Nadson O Ferinha e Solange Almeida

Sábado, 15 de junho, a partir das 22h

Caruaru (PE)/PREF TV - Iguinho e Lulinha, Henry Freitas e Ivete Sangalo

Domingo, 16 de junho, a partir das 22h

Caruaru (PE)/PREF TV - Raphaela Santos, Simone Mendes e Solange Almeida