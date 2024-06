Conheça Samuka, o brasileiro amputado que emocionou jurados dançando no 'America's Got Talent'

O dançarino brasileiro Samuel Henrique, conhecido como Samuka, encantou o júri e o público do, ao mostrar todo o seu talento no breakdance, mesmo com apenas uma perna.

Samuka é natural de Recanto das Emas, no Distrito Federal. Com apenas 14 anos, foi diagnosticado com um câncer e, por conta disso, precisou amputar a perna direita. "Felizmente, depois disso, eu conheci a dança e isso mudou a minha vida", disse ele ao contar sua história.

Questionado sobre o que faria com o prêmio caso vencesse a competição, Samuka disse que tem o sonho de comprar uma casa para sua mãe, além de ajudar outras pessoas que estão em tratamento contra o câncer.

Durante sua apresentação, o dançarino mostrou seu talento ao fazer passos desafiadores, se equilibrando em muletas e também com as mãos. Quando terminou, foi aplaudido de pé por boa parte da plateia presente e também pelos jurados.

"Dança é minha parte favorita no Americans's Got Talent e você não me desapontou. A sua foi uma das melhores performances que eu já vi", disse Sofia Vergara. Ela e os outros três jurados, Howie Mandel, Heidi Klum e Simon Cowell aprovaram a apresentação e disseram sim para o brasileiro. Com isso, ele já está garantido na próxima etapa da competição.

Essa não é a primeira vez que Samuka mostra o seu talento internacionalmente. Em 2020, ele participou do filme Dançarina Imperfeita, da Netflix. Em uma publicação feita na época, ele comemorou a oportunidade. "Dia longo de muita correria, mas muito gratificante", escreveu ele na ocasião.