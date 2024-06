Igor Rickli e Aline Wirley falam sobre ampliação da família com a chegada de Fátima e Will

"Foi um 'match' inexplicável", definiu o ator Igor Rickli sobre a adoção do casal de irmãos, Fátima e Will, de quem ele e a cantora Aline Wirley tinham guarda provisória desde dezembro do ano passado. Os dois, que também são pais de Antônio, filho biológico de 9 anos, comentaram sobre o processo de ampliação da família durante o programa, apresentado por Patrícia Poeta, nesta quarta-feira, 12.

"Fomos para Manaus, passamos quinze dias no processo de adaptação. E [eles] vieram para a nossa casa. Foi um 'match' inexplicável", disse Igor Rickli, sobre o início do processo de adoção de Fátima e Will.

O casal também destacou a forma positiva como Antônio reagiu à situação: "Temos que ser muito gratos a ele. Ele é muito generoso, muito parceiro. Ele teve as dificuldades dele, claro, como qualquer criança tem", iniciou. Aline "[Antônio foi] desconstruindo toda a vida que construímos. Agora a gente vai começar de novo, porque agora temos mais duas pessoas [dentro de casa]", finalizou.

"Ele foi muito honesto e muito generoso. Eles se amam muito. Eu nunca vi o Antônio dar tanta risada. Ele passa o dia rindo, gritando e cantando. É o que a gente queria ver ele vivenciando. Ele está tendo essa experiência agora", comentou Igor também, sobre a adaptação de Antônio com a chegada dos irmãos. Ele, que é ator infantil, estreou com o personagem Pudim, na novela Família É Tudo, da Rede Globo.

