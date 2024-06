Banco Mundial estrutura bond de US$ 200 mi para reflorestamento na Amazônia

O Banco Mundial está estruturando um bond de US$ 200 milhões para financiar esforços de reflorestamento na região amazônica. As iniciativas que contempladas foram selecionadas pela Mombak, empresa brasileira especializada em reflorestamento de larga escala. O Banco Mundial deu mandato ao HSBC para conduzir o processo de emissão do "bond de resultado para o reflorestamento da Amazônia."

Os bonds do Banco Mundial são diferentes dos bonds amazônicos que estão sendo elaborados pela instituição em conjunto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujas diretrizes serão divulgadas no segundo semestre.

Uma porção do retorno do bond estará relacionado ao valor dos créditos de carbono gerados por esses projetos. Em nota, o Banco Mundial afirma também que um montante equivalente à porção do cupom que normalmente seria pago à instituição será direcionada ao financiamento da recuperação de terras degradadas e desmatadas.