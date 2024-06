Will Smith compartilha meme de idosa brasileira; saiba quem é Vovó Maria

O ator Will Smith surpreendeu os fãs no Brasil ao compartilhar um meme de uma idosa brasileira. Em sua conta no Instagram, Will brincou com um vídeo em que Vovó Maria, de 88 anos, fingia ser atropelada de forma dramática. "Os motoristas no Brasil são inacreditáveis", riu o artista.

Confira aqui

Não é surpresa que Vovó Maria tenha chegado até o ator. A idosa é bem conhecida nas redes sociais e acumula milhões de seguidores na internet. No Instagram, são mais de 5 milhões e, no TikTok, são 4,5 milhões. Na rede de vídeos, ela tem mais de 77 milhões de curtidas.

A idosa mantém perfis nas redes com o neto, Gabriel, de 23 anos. Maria se descreve como "uma adolescente de 18" e Gabriel, como "um idoso de 78". A missão dos dois? "Queremos trazer alegria para todos vocês, independente do humor. Se [você] estiver feliz, nossa obrigação é dobrar sua felicidade. Se estiver triste, nossa obrigação é fazer você esquecer sua tristeza e te fazer sorrir", dizem na descrição do canal que possuem no YouTube.

Nascida no Ceará, Maria Soares Bezerra se mudou para São Paulo em 1971. À época, ela havia perdido o marido e precisou deixar seus quatro filhos no estado com a mãe. Vovó descreve, em um vídeo publicado no TikTok, ter passado por diversos momentos difíceis na vida: a morte da mãe, dos irmãos e de "suas três gêmeas".

Segundo Maria, ela já teve empregos como empregada doméstica, sacoleira e vendedora de tapetes. Na publicação, a idosa diz que o nascimento dos netos mudou sua vida "da água para o vinho". Vovó começou a postar vídeos na internet no meio da pandemia e, de lá para cá, já fez inúmeras participações em programas de televisão.

No ano passado, ela participou da Hora do Faro, programa da Record TV apresentado por Rodrigo Faro. Em maio, Maria apareceu como convidada do Rango Brabo, do humorista Diogo Defante e, no início do mês, esteve no Programa Silvio Santos, do SBT, apresentado por Patrícia Abravanel, ao lado de outro vovô famoso na internet, Anesio.